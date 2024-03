Notte degli Oscar | tutti i momenti incredibili che hanno fatto la storia

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 10 marzo 2024) La cerimoniaè una delle notti più emozionanti del cinema mondiale. Si eleggono nuove stelle, incoronano talenti indiscussi e si scelgono i film destinati a passare agli annali. Sonoufficiali e importanti, ma non per questo privi di gaffe, scandali e battibecchi. Eccogli eventi folli che non dimenticheremo mai. I 6più folliLo schiaffo di Will Smith,2023 Procediamo a ritroso per ordine cronologico. E non possiamo di certo non citare il clamoroso schiaffo in diretta sganciato da Will Smith al comico e presentatore della serata Chris Rock. L’intera platea – e anche i milioni di spettatori da casa – è rimasta attonita. In un primo momento si è pensato che fosse uno sketch programmato, mal riuscito ma ...