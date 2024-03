NOTTE DEGLI OSCAR 2024 | SU RAI1 ALBERTO MATANO COMMENTA LA FESTA DEL CINEMA

(Di domenica 10 marzo 2024) Laapproda in Rai. La cerimonia di premiazione della 96esima edizione, condotta quest’anno, per la quarta volta, dal popolare presentatore e comico Jimmy Kimmel sarà trasmessa domenica 10 marzo sua partire dalle 23.30. Da Roma, dallo studio 3 di via Teulada,seguirà e commenterà la diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles insieme a Stefania Sandrelli, Gabriele Muccino, Claudia Gerini, Ambra Angiolini, Claudio Santamaria, Antonio Monda e Paola Jacobbi. Collegato dal Tappeto RossoAcademy Awards, invece, l’inviato del TG1 Paolo Sommaruga racconterà al pubblico italiano la magia della serata intervistando le star internazionali presenti. L'articolo proviene da BUBINO.

Oscar, chi vince e chi perde: per tutti una consolazione, i cioccolatini Oppenheimer (e non solo): ...località sconosciuta ai più arriva la scatola di cioccolatini che sarà nelle goodie bag che verranno regalate alle star presenti alla serata finale degli Oscar, che quest'anno si terrà nella notte ...

Guida alla cerimonia degli Oscar: Questa notte, a partire circa dall'una italiana e più o meno fino alle quattro, ci sarà la 96esima cerimonia degli Oscar, i premi più importanti del cinema statunitense e i più seguiti al mondo, assegnati ...

Super Mario Bros 2 è ufficiale: Universal svela il sequel, uscirà nel 2026: Super Mario Bros 2 è ufficiale: Universal svela il sequel, uscirà nel 2026: In questi minuti, mentre Hollywood e tutti gli appassionati di cinema del mondo attendono la NOTTE DEGLI Oscar 2024, a sorpresa Universal Pictures ha annunciato ufficialmente Super Mario Bros Bros 2, ...

Oscar 2024: film, attori e nomination. Dove vedere le premiazioni, data e orario. Oppenheimer favorito, Garrone spera con "Io Capitano": Oscar 2024: film, attori e nomination. Dove vedere le premiazioni, data e orario. Oppenheimer favorito, Garrone spera con "Io Capitano": Oscar 2024, la NOTTE dell'evento più famoso del mondo approda in Rai. La cerimonia di premiazione della 96/a edizione, condotta quest'anno, per la quarta volta, dal ...

Oggi la cerimonia degli Oscar: dove vederla in diretta: Oggi la cerimonia DEGLI Oscar: dove vederla in diretta: ROMA – La NOTTE DEGLI Oscar approda in Rai. La cerimonia di premiazione della 96esima edizione, condotta quest’anno, per la quarta volta, dal popolare presentatore e comico Jimmy Kimmel sarà trasmessa ...