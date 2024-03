Notte degli Oscar 2024 | a che ora sapremo il vincitore come ‘miglior film’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Los Angeles, 10 marzo– Lasi sta avvicinando, e cresce l’attesa per i premi più ambiti della serata. Saranno 23 le statuette che verranno consegnate nelle prime ore di lunedì 11 marzo, alle quali si aggiungono i premi speciali: l’alla carriera per Angela Bassett, Mell Brooks e Carol Littleton, e il Premio umanitario che andrà a Michelle Satter. Ma tra tutti, l’annuncio più ambito è certamente quello per il miglior film. A che ora sarà? Quando ci sono gli? Data e ora Difficile a dirsi, visto gli imprevisti della diretta, che hanno spesso fatto sforare i tempi della serataAcademy. Tradizionalmente, la premiazione della miglior pellicola dell’anno è l’ultima e quest’anno non farà ...