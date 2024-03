Notizie dal mondo ASviS | Festival Sviluppo Sostenibile | il 7 maggio l’evento di apertura sul tema imprese

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 10 marzo 2024) Si riporta di seguito il testo di Elita Viola dalla rubrica ‘dal’ del 6/3/24. La transizione è una sfida per le aziende, che comporta ostacoli ma anche benefici. Attori della politica, delimprenditoriale e della finanza si confronteranno sulnel corso della conferenza inaugurale della manifestazione. Per sottolineare l’importante ruolo dellenella trasformazione del sissocioeconomico nel senso della sostenibilità,didell’ottava edizione deldellosi terrà il 7a Ivrea, luogo simbolo del capitalismo italiano per la presenza della Olivetti, un’impresa nata con una ...