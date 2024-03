Nordio e il no alla Leopolda | Boschi | “Pressioni da partito o Meloni”

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di domenica 10 marzo 2024) (Adnkronos) – Il forfaitkermesse renziana? "Il ministroha sicuramente ricevutoper non venire, non so se da parte del suoo da parte della stessa presidente. Mi aveva confermato personalmente la sua presenza sabato mattina". Così a Radio 24 Maria Elenadi Italia Viva, ospite del