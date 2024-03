Non sono un evasore | non menatemi | Luis Sal prova a difendersi | mi tirerei uno schiaffo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) "Nonun: ho sempre dichiarato tutto, ho sempre pagato tutte le tasse, spesso in anticipo, a credito". Il primo influencer a rompere il silenzio dopo l'avvio dell'indagine della Guardia di Finanza di Bologna èSal. A lui e altre star del web sarebbe contestato il mancato pagamento di milioni di euro di tasse. "È in corso una indagine:normali controlli che vengono fatti. Fortunatamente ho dei professionisti che si occupano di dichiarare le cose, come si deve, da anni. E vedremo come andrà a finire". Queste le poche parole condivise dall'ex partner di Fedez nel noto podcast Muschio Selvaggio. "Nel frattempo mi dispiace che venga scritto 'Sal', 'influencer che non pagano le tasse'... È un po' antipatico" ha proseguito sui social. ...