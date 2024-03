Non solo Alzheimer. La terapia della bambola in classe. Corso di formazione all'Einaudi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 10 marzo 2024) PISTOIA Prendersi cura, accudire, creare empatia con qualcosa che nella testa del malato diventa infine qualcuno, lavorando così alla costruzione di un benessere che insiste su aspetti come autostima e diminuzione dello stress. È una risposta non farmacologica alla demenza, ai disturbi del comportamento o del tono dell’umore oltre che all’quella offerta dal dispositivo medico impiegato nella Doll Therapy o. Una "cassetta degli attrezzi" utile a una corretta somministrazioneè quella fornita in questi giorni agli studenti delle classi quarte e quinte – una sessantina in tutto i ragazzi e le ragazze coinvolte - dell’Istituto Luigi Einaudi, indirizzo servizi per la sanità e l’assistenza sociale, destinatari di undi ...