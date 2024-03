Non parli a nome della Nato | guerra | lo schiaffo di Crosetto alla Francia

(Di domenica 10 marzo 2024) Il ministroDifesa Guidoavverte il presidente francese Emmanuel Macron: "e Polonia non possono parlare ache fin dall'inizio è stata formalmente e volontariamente tenuta fuori dal conflitto". Perché, spiega in una intervista a La Stampa, "portare truppe a Kiev significa fare un passo verso una escalation a senso unico che cancellerebbe la stradadiplomazia. Non ha senso porre ora, dopo due anni di, questo ragionamento". Secondo, "la conversioneRussia in un'economia di, la rende più agilenella produzione di armi. L'occidente ha scoperto di avere una capacità produttiva molto ...

Elezioni, il diktat M5S al Pd: "Non avete voluto le nostre regole e adesso vi assumete voi tutte le responsabilità delle primarie": Il Pd, o almeno buona parte del suo gruppo dirigente, ha ritenuto di non accettare nemmeno il ... Detto questo, adesso si parli di temi, di priorità per i baresi, di programmi, di come lasciarsi alle ...

Genova fra 6 anni in un plastico 6×2 del sindaco Bucci: waterfront, tunnel, treni, rendering: Peccato che della Gronda si parli da decenni, aspettando questa tangenziale di 57 chilometri con la ... Il resto non è neppure incominciato. Ovviamente nel plastico da esportazione luccicano i nuovi ...

“Mosca prepara attacco nucleare in Ucraina”: la notte in cui Biden parlò di un’imminente “Armaggedon”: “Mosca prepara attacco nucleare in Ucraina”: la notte in cui Biden parlò di un’imminente “Armaggedon”: L’uso di un’arma tattica nucleare in Ucraina, aveva avvisato Biden in casa Murdoch, avrebbe spinto il mondo verso “l’Armaggedon” e il presidente si era dimostrato abbastanza certo che Putin non ...