Non ho mai visto una situazione così pericolosa come oggi E intanto il Papa grida nel deserto

(Di domenica 10 marzo 2024) Negli oltre tre decenni, ahimè!, di personale impegno per la pace, non ho mai avvertito unaper l’umanità nel suo insieme, nella quale il lume della ragione dei decisori internazionali, che si muovonosonnambuli sull’orlo dell’abisso, sembra tragicamente oscurato. Mentre continua senza sosta il massacro dei palestinesi a Gaza, in faccia a una inerte comunità internazionale – che anzi, invece di rimuovere le cause invia navi da guerra, contro gli effetti della destabilizzazione nel Mar Rosso – anche nello scenario globale di quella che Limes chiama la “guerra grande”, continua l’escalation armata, anziché la ricerca dl negoziato. Nelle scorse settimane Rob Bauer, presidente del Comitato militare della Nato, aveva perentoriamente dichiarato che “i civili devono prepararsi ad una guerra ...