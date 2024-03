Non aprite quel messaggio | è una truffa

(Di domenica 10 marzo 2024) Finte comunicazioni della banca, premi fasulli, falsi avvisi per pacchi postali bloccati. Le truffe in arrivo sul computer e soprattutto, via telefono, nel 2023 hanno fruttato alla criminalità digitale oltre 137 milioni di euro. E si parla solo di casi rilevati dalla Polizia postale... Essere accorti e non diffondere in rete dati sensibili non basta più. Può capitare a chiunque. Nessuno, per quanto scaltro, avveduto o esperto nelle nuove tecnologie può considerarsi al sicuro. Sbaglia chi crede che le truffe online interessino solo persone anziane sprovvedute. Un attimo di disattenzione e si cade nella trappola. Basta pensare che recentemente anche il presidente di Consumerismo, l’associazione di tutela dei consumatori, Luigi Gabriele, è rimasto vittima di un raggiro online, nonostante riceva centinaia di segnalazioni di persone che sono state derubate e possa considerarsi un esperto ...

Come annullare gli abbonamenti App Store direttamente da macOS: Ecco come procedere dal Mac: 1) Aprite l'App Store 2) Fate click sul vostro nome in basso a ... Se non è presente un pulsante per annullare l'abbonamento, significa che l'abbonamento è già stato ...

Come gestire la pubblicità su Amazon Prime Video L'opzione che non avete visto: Tuttavia, potreste non essere a conoscenza della possibilità di gestirla tramite un'opzione "nascosta" nelle impostazioni. Aprite l'app di Amazon Prime Video su un dispositivo mobile, accedete con il ...

Cinecittà World riapre con 5 novità da non perdere: tutto sulle attrazioni e gli show dal vivo: Cinecittà World riapre con 5 novità da non perdere: tutto sulle attrazioni e gli show dal vivo: Il parco divertimenti di Castel Romano riapre al pubblico con una serie di entusiasmanti novità. Tra queste, lo spettacolo Incanto by NoGravity, che vi lascerà letteralmente a bocca aperta. Scopriamo ...

Kiev contro il Papa: “Nessuno chiese di negoziare con Hitler”. Vaticano: “Negoziato non è resa”: Kiev contro il Papa: “Nessuno chiese di negoziare con Hitler”. Vaticano: “Negoziato non è resa”: La riposta a Bergoglio arriva direttamente dall'ambasciata ucraina presso la Santa Sede che, con un post pubblico sui social, rigetta senza mezzi termini ...

Imbarazzo per Madonna, critica un fan perché non si alza senza accorgersi che era in sedia a rotelle: Imbarazzo per Madonna, critica un fan perché non si alza senza accorgersi che era in sedia a rotelle: Gaffe di Madonna che durante un concerto si lamenta con un fan per non alzarsi e ballare, rendendosi conto, solo dopo, che era in sedia a rotelle ...