(Di domenica 10 marzo 2024) C’è chi tra i curdi si spinge a dire che i territori della Siria settentrionale siano ormai diventati una giungla senza regole, dove a prevalere è la legge del più forte e quella delle armi. Città come Afrin, l’ex enclave curda del Nord-ovest da cui trae il nome l’omonimo cantone, Azaz, al-Bab e Jarablus, nel governatorato di Aleppo, ma anche Tel Abyad e Ras al-Ain, nella zona nord-orientale, passate sotto il controllo turco dopo una serie di operazioni militari, sono ostaggio di fazioni e milizie, tra cui l’Esercito nazionale siriano (Sna), sostenute da Ankara. La legge delle armi “Tutto avviene grazie al potere delle armi”, aveva riferito a Human rights watch (Hrw), l’ong internazionale che si occupa della difesa dei diritti umani, un residente che ha vissuto per tre anni nelle aree dove regna l’Sna. La stessa Ong lo scorso 29 febbraio ha pubblicato il rapporto “Everything is by the ...