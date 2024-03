Nino Buonocore | chi è la moglie e vita privata

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 10 marzo 2024), amatissimo cantautore partenopeo ha alle spalle circa cinquant’anni di carriera durante i quali ha firmato grandi successi come la super hit Scrivimi Oggi l’artista sarà tra i protagonisti dello spazio “Tutti pazzi per la musica” all’interno della nuova puntata di Domenica In, a partire dalle 14.00 su Raiuno. Nato nel 1958, dopo aver lavorato come turnista in varie sale di incisione, tra il 1976 ed il 1978 incide due 45 giri con lo pseudonimo di Davy Jones e poi altri due 45 giri come Adelmo Ferrari (Io e te & In vestaglia). Nel 1978 esce il primo 45 giri come, in lingua napoletana, per la Fonia Records (‘Nnammurato). Incide sempre per la Fonia, il primo album Sferisterio, che però non verrà pubblicato, ma di cui esiste la lacca con 10 canzoni ad oggi ...