Nigeria | rapiti 15 studenti da seminario

(Di domenica 10 marzo 2024) 2.36 Alcuni uomini armati hanno rapito 15di unislamico nellanordoccidentale. L'incidente è avvenuto pochi giorni d-o po il rapimento di oltre 280 scolari nel vicino Stato di Kaduna. Un funzionario delha dichiarato che gli assalitori armati hanno fatto irruzione nel villaggio di Gidan Bakuso e hanno catturato 15 seminaristi che dormivano all'esterno.I banditi hanno preso 15di età compresa tra gli 8 e i 14 anni e li hanno portati via insieme alla donna", ha aggiunto.

oltre 100 ragazzini sono stati rapiti dalla scuola dove si trovavano a Kuriga, nel nord-ovest del Nigeria , in una nuova tragica azione armata contro minorenni nel Paese. Secondo quanto ricostruisce ... (Leggi)

Più di 100 studenti di una scuola in Nigeria sono stati rapiti nella città di Kuriga, nel nord-ovest del Paese: lo hanno riferito dei testimoni citati dalla Bbc. Gli alunni si trovavano... (Leggi)

Sarebbero più di duecento, secondo alcuni testimoni almeno 280, i bambini tra gli 8 e i 15 anni rapiti ieri durante un'incursione in una scuola nel nord-ovest della Nigeria , hanno dichiarato un ... (Leggi)

Almeno 28 dei quasi 300 scolari rapiti in Nigeria da uomini armati sono fuggiti, ha riferito il governatore dello Stato di Kaduna. Lo riporta la Bbc. L'esercito Nigeria no sta conducendo una disperata ... (Leggi)

In Nigeria 28 dei bambini rapiti sono riusciti a fuggire: Almeno 28 dei quasi 300 scolari rapiti in Nigeria da uomini armati sono fuggiti, ha riferito il governatore dello Stato di Kaduna. Lo riporta la Bbc. L'esercito Nigeriano sta conducendo una disperata ...ansa

Nigeria, studenti rapiti a scuola: 28 sono riusciti a fuggire. Morto un 14enne: Sono almeno 28 gli studenti rapiti da una scuola giovedì scorso in Nigeria, nello Stato di Kaduna, da un gruppo armato di terroristi ...tag24

Alcuni dei quasi 300 alunni che pochi giorni fa erano stati rapiti da un gruppo armato nel nord-ovest della Nigeria sono scappati: Almeno 28 dei 287 alunni che pochi giorni fa erano stati rapiti da un gruppo armato nel nord-ovest della Nigeria sono scappati: lo ha detto a BBC News il governatore dello stato di Kaduna, Uba Sani, i ...ilpost