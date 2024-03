(Di domenica 10 marzo 2024), lacrime e tantissime persone alla Chiesa di San Giovanni Evangelista a Teverola (Caserta) per l'ultimo saluto al 61enne vice sovrintendentedi Stato,...

I funerali del poliziotto - eroe, il capo della polizia Pisani: "Ho avuto l'onore di lavorare con Nicola Barbato: Folla e commozione per l'ultimo saluto al poliziotto che fu ferito in un'operazione antiracket

L'addio al poliziotto eroe antiracket, ai funerali il capo della polizia: Caserta . Il Capo della Polizia Vittorio Pisani sarà oggi a Teverola, nel Casertano, per partecipare ai funerali del Vice Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Nicola Barbato , 61 anni, di cui Pisani era amico personale, avendo entrambi prestato servizio alla Squadra Mobile di Napoli. Barbato è deceduto in seguito agli effetti di una polmonite. Dal 2015 ...

Nicola Barbato, folla e commozione ai funerali del poliziotto eroe. Il capo della Polizia Pisani: «Grazie per averci donato la vita»: Nicola Barbato, folla e commozione ai funerali del poliziotto eroe. Il capo della Polizia Pisani: «Grazie per averci donato la vita»: Commozione, lacrime e tantissime persone alla Chiesa di San Giovanni Evangelista a Teverola (Caserta) per l'ultimo saluto al 61enne vice sovrintendente Capo della Polizia di Stato Nicola ...

Folla e dolore ai funerali del poliziotto eroe Nicola Barbato: Folla e dolore ai funerali del poliziotto eroe Nicola Barbato: Commozione, lacrime e tantissime persone alla Chiesa di San Giovanni Evangelista a Teverola (Caserta) per l'ultimo saluto al 61enne vice sovrintendente Capo della Polizia di Stato Nicola Barbato, ...

I funerali del poliziotto-eroe, il capo della polizia Pisani: “Ho avuto l’onore di lavorare con Nicola Barbato: I funerali del poliziotto-eroe, il capo della polizia Pisani: “Ho avuto l’onore di lavorare con Nicola Barbato: Teverola. Per l’ultimo saluto al poliziotto Nicola Barbato anche il capo della polizia Pisani: “Lo vogliamo ricordare con il suo sorriso e la sua gioia nell’accettare la sofferenza che il suo e il ...