Neri Marcorè porta a teatro la Buona Novella di De André

Tarquinia - Federico Palmaroli, in arte Osho, domani presenta 'Er Pugno se fa co la destra o co la sinistra': ... ha scritto libri, diretto e interpretato spettacoli teatrali e ideato anche la serie tv "Il santone" con Neri Marcoré ed è stato in diretta televisiva, sulla striscia del TG1, con la conduzione di ...

"Assassinio nella cattedrale" con Moni Ovadia e Marianella Bargilli dall'8 al 10 marzo al Teatro Comunale di Ferrara: Dal 12 al 14 aprile Neri Marcorè sarà all'Abbado con La Buona Novella di Fabrizio De André, drammaturgia e regia di Giorgio Gallione. "Assassinio nella cattedrale" con Moni Ovadia e Marianella ...