Nemmeno indagato | cialtrone da condannare | fango su Marsilio a ridosso del voto | tsunami su Travaglio

(Di domenica 10 marzo 2024) Il gioco sporco della sinistra è andato in onda sabato sera su Nove, ad Accordi & Disaccordi, la trasmissione di Luca Sommi dove Marcoe Andrea Scanzi hanno ricoperto diMarco, governatore ricandidato per il centrodestra in Abruzzo. Il tutto a poche ore dall'apertura delle urne.è stato descritto dacomee condannato, ma il governatore tuona: "Un reato che non ho mai commesso e per il quale non sono mai statoné tantomeno condannato". E ancora,parla di "clamorosa e vergognosa violazione del silenzio elettorale" ed annuncia azioni legali contro il diretto del Fatto Quotidiano. "Non si è mai assistito ad una cosa del genere in occasione di una tornata elettorale, a otto ore ...