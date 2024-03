Nelle mani del branco. Prima la lite poi il sequestro. Ragazzi torturati per ore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Attirati in una trappola. E poi sequestrati, derubati eper ore. Non è un racconto di Jo Nesbø, ma accade nella sonnacchiosa Benevento, pocodi Natale, quando tredel vicino paesino di San Leucio del Sannio, due ventenni e un minorenne, bussano a un appartamento di Benevento. Non è ben chiaro il motivo di quella visita, qualcuno riferisce di un appuntamento organizzato per fare la pace dopo un diverbio in un locale. Un altro, infine, parla di un faccia a faccia resosi necessario dopo la scomparsa di un orologio. Qualche altro del pagamento tardivo di alcuni grammi di ’fumo’ (nella casa sono stati trovati 80 grammi di stupefacenti). Certo è che i tre si aspettano un’accoglienza ben diversa, tanto che hanno portato anche un regalo. Appena entrati vengono aggrediti selvaggiamente da quattro persone, che li ...