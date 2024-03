Nelle caldaie di casa Elkann trovati i documenti delle assunzioni fittizie della servitù di Marella Agnelli

(Di domenica 10 marzo 2024) . Lo riporta il quotidiano Il Messaggero che dedica una pagina all’inchiestaProcura di Torino che vede indagati per truffa ai danni dello Stato tutti e tre i fratelli. Tutto ruota attorno alla cittadinanza diCaracciolo vedova. I fratelli Ellkann l’hanno fatta figurare dal punto di vista fiscale come cittadina svizzera ma la Procura (su denunciafiglia Margherita) è convinta del contrario. Scrive Il Messaggero: E ora a franare è l’assettosocietà Dicembre, “cassaforte”famigliae controllante, attraverso plurimi passaggi societari, la stessa Exor. Nell’ultima annotazione del Nucleo di polizia economica e finanziaria torinese che sta conducendo le indagini, redatta lo scorso 5 marzo, si spiega ...

Cacciatori di memorie che muovono l’economia In evidenza: Auto di lusso, componenti automobilistici, moda, turismo, enogastronomia ma anche fiere di settore non solo portano flussi di persone in visita alle aziende ma anche studenti Nelle nostre università.gazzettadellemilia

Asti, case popolari al freddo per un guasto alla caldaia condominiale: “Aiutateci, ci sono anziani e bambini piccoli”: Disagi per i residenti di un condominio astigiano a causa di problemi di riscaldamento: è quanto ci segnala con una lettera una nostra lettrice: ...atnews

Benvenuti a casa: il nuovo sito Hellobagno.it è online: Milano, 08/03/2024 – Web Italian Network è lieta di annunciare il lancio del suo nuovo sito web: www.HelloBagno.it, un'esperienza online che va oltre il bagno.adnkronos