Nei momenti duri Fabbri pensava a se stesso

(Di domenica 10 marzo 2024) La polemica che vede al centro l’ex vicesindaco di Conselice Gianfranco, oggi candidato a sindaco per la lista civica ’Con voi’ non accenna a placarsi. Sia l’attuale sindaca, Paola Pula, sia i consiglieri del gruppo di maggioranza in consiglio comunale che appartengono al gruppo ’Oltre! con Paola Pula sindaco’ si dicono stupiti e offesi dalle parole pronunciate dadurante la sua presentazione nella serata di giovedì. Il neo candidato per la lista civica ’Con voi’ ha detto di essersi "sentito umiliato" durante l’ultimo periodo del suo mandato da vicesindaco parlando di un rapporto fiduciario con l’attuale amministrazione che nel tempo si è esaurito. I consiglieri del gruppo di maggioranza però non ci stanno a essere definiti pubblicamente da"dei semplici alzatori di mano". "Dove trova il coraggio ...