NBA | i risultati della notte 10 marzo | Tatum-Brown | i Celtics superano i Suns Career high per Fontecchio | ma non basta contro uno storico Doncic

(Di domenica 10 marzo 2024) Un’altra nottata NBA in archivio, con la regular season sempre più vicina alla chiusura. Il big match di serata vede i Bostonimporsi sul parquet dei Phoenixper 107-117: doppia doppia per Jaysoncon 29 punti (e 5/9 da tre) e 10 rimbalzi, spalleggiato dai 27 di Jaylen, rendendo inutili i 45 di Kevin Durant e i 25 di Bradley Beal. Risponde alla chiamata per l’MVP anche Nikola Jokic, che con i suoi Denver Nuggets non lascia scampo agli Utah Jazz. Per il centro serbo sono 26 punti con 6 rimbalzi e 8 assist con due soli errori al tiro, ma il vero protagonista di serata è Jamal Murray con 37 punti. Ai Detroit Pistons non serve ildi Simone, che ne mette 27 dalla panchina con 4/5 da tre punti: per i Dallas Mavericks c’è il ...