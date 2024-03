Nba | Doncic nella storia Primato personale per Fontecchio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Milano, 10 marzo 2024 -entradella Nba. Lo sloveno diventa il primo giocatore di sempre a mettere in fila sei partite consecutive in tripla doppia con almeno 30 punti a bersaglio. Il record arriva in occasione della vittoria dei suoi Dallas Mavericks per 142-124 contro Detroit, al quale l'ex Real Madrid rifila 39 punti, conditi da 10 rimbalzi e altrettanti assist. Al Little Caesars Arena si registra un altro: è quello di, al suo massimo stagionale. L'azzurro realizza 27 punti (con 9/13 dal campo) in 27 minuti trascorsi sul parquet. I Pistons hanno anche un Cunningham in doppia doppia (33 punti e 10 assist), ma non basta ai padroni di casa, perché dall'altra parte - oltre al fenomenale- Irving scrive 21 punti. I Celtics si rialzano, gli ...