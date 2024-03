Nave Usa verso Gaza per costruire molo

(Di domenica 10 marzo 2024) 17.45 Lamilitare Usa General Frank S Besson è in navigazionela costa dicon l'equipaggiamento per realizzare al largo della costa untemporaneo da usare per gli aiuti umanitari.Per il Pentagono per realizzarlo occorreranno 1-2 mesi e mille militari. Ieri l'Oms ha completato una missione in due ospedali nel nord diconsegnando materiale medico e ha accertato mancanza di cibo,carburante,farmaci anestetici,materiale operatorio,personale.Così il segretario Ghebreyesus che su X chiede il "Cessate il fuoco".

