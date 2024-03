Nave Usa verso Gaza per costruire il molo per gli aiuti

(Di domenica 10 marzo 2024) Unamilitare Usa, la General Frank S Besson, è salpata dalla Virginiail Mediterraneo con l'equipaggiamento peruntemporaneo al largo della costa dida utilizzare per gliumanitari. Il vascello è partito "meno di 36 ore" dopo che Joe Biden ha annunciato la mossa, ha reso noto il commando centrale Usa. Secondo il Pentagono per realizzare la banchina galleggiante occorrerano da uno a due mesi e circa 1000 militari, nessuno dei quali metterà piede nella Striscia.

