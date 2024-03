Napoli | Varriale | “Mondiale per Club | legalmente discorso aperto…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 10 marzo 2024) Il, dopo il pareggio contro il Torino, si trova ancora a distanza dal quarto posto. Il posto utile per la Champions infatti si trova a sette punti in virtù della sconfitta del Bologna contro la capolista Inter. Il quinto, dovesse conquistarlo la Serie A per ranking, si trova momentaneamente a tre punti, in attesa che stasera si disputi Fiorentina Roma. Ed allora Enrico, giornalista Rai, su Twitter sottolinea di nuovo il valore, anche legale, dell’eventuale ricorso della società di De Laurentiis. Ricordiamo che il presidente della SSCha minacciato un ricorso alla giustizia sportiva se dovesse andare la Juventus alperdel 2025., il tweet diQuesto quanto scritto da Enricosu X in ...