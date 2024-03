Napoli | progetto Stadio e Centro Sportivo | tutta la verità su Bagnoli – VIDEO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 10 marzo 2024) Aurelio De Laurentiis è stato chiaro: sogna il nuovodeled annessoin quel di. Non più il Diego Armando Maradona, ma un nuovo impianto, ultramoderno e di proprietà assoluta di Aurelio De Laurentiis, come consuetudine all’estero, nello specifico in Premier League, dove gli stadi delle varie società fanno invidia a tutto il mondo. Sono state varie le opzioni al vaglio del numero 1 del club campione d’Italia, in passato in visita anche in quel di Castellammare di Stabia, ma anche ad Afragola, dove a sua detta ci sarebbe stata massima disponibilità di collaborazione da parte delle istituzioni.: tutte le info dell’idea di De Laurentiis Nello specifico, l’obiettivo ...