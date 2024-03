Napoli | Manfredi e il caos al Vomero | «Subito la mappatura delle condotte | poi lavori di sostituzione»

(Di domenica 10 marzo 2024) Al cantiere di via Morghen ieri mattina c?era un viavai di operai indaffarati a tentare di turare la falla della fognatura e a pensare un metodo per liberare dall?acqua...

Nella giornata di ieri, De Laurentiis ha annunciato che sarà costruito un Nuovo stadio per il Napoli , illustrando anche dei tempi. Stamani è arrivata la replica del Sindaco Gaetano Manfredi , che ha ... (spazionapoli)

L’annuncio di Aurelio De Laurentiis sulla costruzione del nuovo stadio del Napoli a Bagnoli ha scatenato diverse reazioni. In particolar modo il sindaco di Napoli , Gaetano Manfredi , ha frena to un ... (calcioweb.eu)

COMUNE DI Napoli - ABC al lavoro in via Morghen e via Solimena, il sindaco Manfredi annuncia un piano di mappatura ed intervento: 08.03 17:30 - VIDEO - "Marzo Donna", eventi fino all'8 aprile nella rassegna promossa dal Comune di Napoli, Ass. Ferrante: "E' tempo di cambiare rotta", Manfredi: "Dalle donne prospettiva di speranza" ...napolimagazine

Maltempo a Napoli, colata di fango al Vomero: Ancora disagi al Vomero, quartiere collinare di Napoli, dove la forte pioggia che si è abbattuta sul capoluogo partenopeo ha causato allagamenti. Nella zona ...lapresse

Fisichella a Napoli visita Cappella del Tesoro di San Gennaro: «San Gennaro mi ha fatto un dispetto. La cassaforte oggi non si è aperta». A dirlo, scherzosamente, è monsignor Rino Fisichella che nella mattinata di oggi ha ...ilmattino