Napoli | la probabile formazione contro il Barcellona

Il giornalista Gianluca Di Marzio ha provato ad anticipare le mosse del Napoli per la sfida contro il Barcellona. In attesa del fischio d’inizio di … L'articolo Napoli-Barcellona , la ... (forzazzurri)

Lo stadio a Bagnoli Il sistema mediatico-informativo oggi segue lo schema che potremmo definire pigro, per non dire supino. I protagonisti dettano l’agenda e i media fondamentalmente si limitano a ... (ilnapolista)

La nuova emergenza del Vomero, residenti esasperati: “Siamo al punto di prima”. Ma il sindaco: “Ora interventi sulle fogne storiche”: Il sindaco Manfredi, informato costantemente sui passaggi dell’intervento con l’assessore Cosenza, annuncia «un piano di conoscenza e di intervento sulle fogne, con priorità a quelle storiche, dove è ...napoli.repubblica

L'EX - Calaiò: "Il Napoli non ha fatto passi indietro, non va giudicato solo il risultato": Napoli - Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, ha commentato a Radio Kiss Kiss Napoli la prestazione del Napoli contro il Torino: “Il Napoli non ha fatto passi indietro, anzi, non bisogna ...napolimagazine

Traoré sarà riscattato Il Napoli ha già un piano in mente: i dettagli: Il Napoli a gennaio ha preso Hamed Junior Traoré in prestito con diritto di riscatto dal Bournemouth. Cosa ne sarà del centrocampista ex Sassuolo Stando a quanto riferito da Il ...tuttonapoli