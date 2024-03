Napoli in lutto | si piange la morte dell’attore Gigio Morra | chi era e cosa ha fatto

(Di domenica 10 marzo 2024) Si è spento quest’oggi, noto attore napoletano con una lunga carriera alle proprie spalle, ancora sconosciute le cause. Si è spento questa mattina il noto attore napoletano. Personaggio storico della recitazione napoletana, con una lunga carriera alle spalle, cin cui per capacità innate era riuscito a spaziare dal teatro fino alla televisione ed al cinema. A darne l’annuncio la moglie, Lucia Mandarini, attraverso il proprio profilo facebook: “Il mio amore mi ha lasciato, era un uomo dolce gentile e un grande attore mi ha lasciato nella più grande disperazione, ti amerò per sempre”, questo il messaggio carico di dolore della sua consorte., addio all’attore partenopeo: le fasi della sua lunga carrieraera ...

E' morto l'attore Gigio Morra: Napoli in lutto: Nato nel 1945, Morra si è diplomato all'Accademia d'arte drammatica di Napoli nel 1966. Nella sua carriera c'è tanto teatro. Con Eduardo ha lavorato per 10 anni dal 1970 al 1980. Risale al 1976 l'...

È morto Gigio Morra, l'attore…": È morto Gigio Morra, l'attore…": Un altro lutto nel mondo dello spettacolo, oggi saluto con commozione Gigio Morra, amico ed attore di magica e lieta presenza. Aveva settantotto anni… Leggi ...

È morto Gigio Morra, il volto noto di “Un posto al sole”: È morto Gigio Morra, il volto noto di “Un posto al sole”: lutto nel mondo del cinema, della tv e del teatro per la morte ... Al cinema è apparso in “Pinocchio” di Matteo Garrone, “Benvenuto Presidente!” di Riccardo Milani, “Napoli Magica” di Marco D’Amore, ...