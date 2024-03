Napoli | in bilico il futuro di Meluso | due alternative

Una partita per brillare, una partita per riabilitarsi . C’è il match di Champions con il Barcellona (mercoledì) nel destino di un Walter Mazzarri sempre più in bilico . Sì, perché dopo l’opaca ... (sport.quotidiano)

Il giorno dopo della vittoria arrivata per 3-2 contro il Frosinone, nella quale Dusan Vlahovic ha tolto le castagne dal fuoco con 2 gol e un assist, per la Juventus arrivano brutte notizie ... (calcioweb.eu)

TMW - Napoli, futuro da decifrare per Meluso: spuntano le idee Massara e Tare come d.s.: Per il ruolo di direttore sportivo del Napoli del prossimo anno è ancora tutto in ballo. Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis deve infatti ancora decidere come muoversi: Mauro Meluso, arrivato ...napolimagazine

Caos Salernitana, squadra in ritiro e Liverani rischia già l'esonero!: Salernitana virtualmente in serie B. La sconfitta di ieri a Cagliari non lascia più spazio alla speranza: a 10 giornate dalla fine e con un calendario tremendo, i granata hanno 10 punti ...tuttonapoli

L'EX - Calaiò: "Il Napoli non ha fatto passi indietro, non va giudicato solo il risultato": Napoli - Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, ha commentato a Radio Kiss Kiss Napoli la prestazione del Napoli contro il Torino: “Il Napoli non ha fatto passi indietro, anzi, non bisogna ...napolimagazine