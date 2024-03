Napoli | duello Manfredi-De Luca | «I fondi arriveranno | ora progetti spediti e meno burocrazia»

Napoli , 9 febbraio 2024 - Nella scorsa stagione, quella dello scudetto, le note dolenti in casa Napoli sono state davvero poche anche perché nel frattempo, in contemporanea alla cavalcata vincente ... (sport.quotidiano)

Leao out, Kvaratskhelia in: ecco perché il Milan ci guadagna due volte: Il sostituto di Leao si trova in Serie A: due ragioni per cui Kvarastkhelia sarebbe l’uomo perfetto per il Milan Il confronto che tiene banco le ultime due stagioni è il duello a distanza ...calciomercato

Buongiorno, l’ennesima grande prova che lo consacra: Da un lato c'era Osimhen, dall'altra c'era Alessandro Buongiorno. I due volti di Napoli e Torino si sono sfidati in un duello tutto lotta e fisico e a spuntarla è stato il centrale granata. Un'altra ...toronews

Liverpool-Manchester City, Premier League: probabili formazioni, e dove vederla: Al di là della classifica, questo sarà un duello storico tra due grandi protagonisti dell’ultimo decennio in Inghilterra: Pep Guardiola e Jurgen Klopp. È interessante notare che Klopp ha già ...calciostyle