Napoli | buone notizie dall' infermeria per Barcellona | Calzona ne recupera tre

(Di domenica 10 marzo 2024), 10 marzo 2024 - Tolte le illusioni estive e quelle delle primissime battute di un campionato aperto da un calendario piuttosto agevole, sostanzialmente ilcampione d'Italia in carica non è mai stato concretamente in lotta per difendere il titolo. Eppure, quando ieri sera la vittoria dell'Inter a Bologna, dove finora si era imposto solo il Milan e per giunta alla prima giornata di campionato, ha sancito la matematica fine delle ipotetiche e teoriche chance di confermare il tricolore cucito sul petto nel capoluogo campano un sussulto c'è stato: forse un moto di orgoglio al contrario per questa stagione così tribolata che, a suo modo, sta intaccando anche quella passata e la prossima tra pensieri retroattivi su ciò che è stato e altri futuri su ciò che potrà essere a partirea prossima estate, quando a Castel Volturno ...