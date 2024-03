Musetti al terzo turno a Indian Wells | out Fognini

Dopo due ore e ventitré minuti di aspra battaglia sportiva, Lorenzo Musetti , numero 26 del seeding, piega il canadese Denis Shapovalov , in tabellone con il ranking protetto, con lo score di 6-4 2-6 ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Prima ad uscire vincente per l’azzurro 15-40 Doppio fallo…È il terzo della partita dell’italiano, che ha scelto il momento peggiore per ... (oasport)