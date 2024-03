Muschio Selvaggio si ferma | l’annuncio di Fedez | «La situazione è insostenibile Tre puntate e poi chiudiamo»

(Di domenica 10 marzo 2024) Alla fine è arrivata la notizia che tutti si aspettavano:si. Andranno in onda le ultime tregià registrate dae Davide Marra e poi basta. Lo annunciano gli stessi conduttori nell’appuntamento che andrà online lunedì 11 marzo. Citano le recenti difficoltà, ma senza entrare troppo nei dettagli delle questioni legali attuali. «Viste le ultime vicissitudini non reputiamo opportuno andare avanti così, non avrebbe senso perché sta diventando unalavorativamente parlando per tutti», dichiara. Il riferimento è allo scontro in corso con Luis Sal in merito alle quote della società che gestisce il podcast. «Attenderemo le decisioni dell’altra parte e dei giudici dato che, contrariamente a ...

