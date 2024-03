Muschio Selvaggio chiude per sempre! L’annuncio di Fedez

Lite Fedez - Luis, Muschio Selvaggio si ferma: in onda le ultime tre puntate: "Viste le ultime vicissitudini non opportuno andare avanti così". Lo annunciano gli stessi conduttori del podcast, Fedez e Davide Marra, senza entrare nei dettagli delle questioni legali in corso. ...

Luis Sal si difende: "non sono un evasore": Per quanto riguarda Luis Sal , socio di Fedez per il podcast di successo Il Muschio selvaggio prima di una burrascosa separazione, si parla di due milioni , a cui l'Agenzia delle entrate sarebbe ...

Fedez: «Muschio Selvaggio, ultime tre puntate. Non è opportuno andare avanti così». Accolto il ricorso di Luis Sal: Fedez: «Muschio Selvaggio, ultime tre puntate. Non è opportuno andare avanti così». Accolto il ricorso di Luis Sal: Muschio Selvaggio, il podcast condotto da Fedez e Davide Marra, andrà avanti ancora con tre puntate già registrate per poi fermarsi. Lo annunciano gli stessi ...