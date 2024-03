Muschio Selvaggio avanti ancora per tre puntate | poi si ferma | l’annuncio di Fedez e Mr Marra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024)sie Davide, i due conduttori, andrannoper tre, quelle già registrate, poi si fermeranno. Come riporta l’Ansa, ad annunciarlo saranno gli stessi conduttori nell’appuntamento online di lunedì 11 marzo, senza entrare però nel dettaglio delle questioni legali in corso, legate alla disputa con Luis Sal, ex socio di. “Viste le ultime vicissitudini non reputiamo opportuno andarecosì, non avrebbe senso perché sta diventando una situazione insostenibile lavorativamente parlando per tutti”, spiega. E Mraggiunge: “Attenderemo le decisioni dell’altra parte e dei giudici dato che, contrariamente a quanto avete ...