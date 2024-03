Multa salata al mendicante habitué del salotto buono

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 10 marzo 2024) VIGEVANO Unadi 400 euro perché chiedeva l’elemosina sotto i portici di piazza Ducale. È la sanzione che ieri mattina gli agenti della Polizia locale di Vigevano hanno irrogato ad un trentenne rumeno senza fissa dimora, un volto non sconosciuto a chi è abituato a muoversi negli spazi del "" della città. Il giovane si piazza in un angolo con il suo cagnolino e spera nella generosità dei passanti. Una pratica quella dell’accattonaggio, che è esplicitamente vietata dall’articolo 62 del Regolamento di Polizia urbana della città. Con tutta evidenza gli agenti del comando di via San Giacomo devono averlo più volte avvisato di essere in posizione irregolare e per questo invitato a lasciare piazza Ducale, un invito che il giovane ha evidentemente ignorato. Così ieri intorno alle 9.30 gli agenti lo hanno sanzionato come ...