Moviola Juve Atalanta | l’episodio chiave del match Serie A

Mauro: "Napoli Calzona è l'uomo giusto, spero non cambino più e si concentrino molto sui giocatori": Con la moviola ogni contatto è fallo. Mi rendo conto che è l'era della tv, quindi è difficile ... Così Massimo Mauro , doppio ex di Napoli e Juve, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sullo ...

Ziliani attacca Marelli e Dazn su rigore non concesso a Kvara con la Juve - Social: Non è piaciuto a Paolo Ziliani la decisione di Dazn di non mostrare replay sul sospetto rigore reclamato da Kvara ieri in Napoli - Juve e ancor meno la 'moviola' dell'esperto Luca Marelli al riguardo. Il giornalista de il Fatto quotidiano scrive sui suoi canali social Scusate DAZN , davvero pensate che un episodio come questo del ...

Serie A - Il Milan batte l'Empoli e supera la Juve al secondo posto: Serie A - Il Milan batte l'Empoli e supera la Juve al secondo posto: Sorpasso temporaneo, in attesa del posticipo delle 18 tra Juventus ed Atalanta, per il Milan di Pioli che si piazza al secondo posto vincendo 1-0 contro l'Empoli, con al rete nel primo tempo ...

Juve Atalanta LIVE: gli aggiornamenti sul match dell’Allianz Stadium: Juve Atalanta LIVE: gli aggiornamenti sul match dell’Allianz Stadium: La Juve ospita l’Atalanta per la ventottesima giornata di Serie A 2023/24: sintesi, Moviola, tabellino, risultato e cronaca live (inviato all’Allianz Stadium) -La Juventus dopo la sconfitta al Maradon ...

