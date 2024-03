Moviola Fiorentina Roma | l’episodio chiave del match

(Di domenica 10 marzo 2024)arbitraledelvalido per la 28ª giornata del campionato di Serie A 2023/24delladeltra, valido per la 28ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Massa.

Lecce - Verona, moviola: Chiffi sbaglia quasi tutto, anche nella rissa da saloon: ... dopo aver fatto le prove generali in Bologna - Fiorentina ( dove ha avuto qualche incertezza) e in ... Lecce - Verona, i casi da moviola . I precedenti di Chiffi con Lecce e Verona. Il fischietto ...

Genoa - Monza, la moviola: giallo sul rigore, il Var ha visto tutto: ... i casi da moviola . I precedenti di Feliciani con Genoa e Monza. I quattro precedenti coi brianzoli dicono questo: 1 vittoria (vs Empoli 2 - 1, Serie A 2022 - 23), 1 pareggio (vs Fiorentina 1 - 1, ...

Fiorentina-Roma, formazioni ufficiali: Pellegrini out, gioca Lopez per i viola: Fiorentina-Roma, formazioni ufficiali: Pellegrini out, gioca Lopez per i viola: La Fiorentina ospiterà oggi la Roma alle 20:45 al Franchi. Ecco le formazioni ufficiali di un match che può decidere un posto in Champions.

Lecce-Verona, moviola: Chiffi sbaglia quasi tutto, anche nella rissa da saloon: Lecce-Verona, Moviola: Chiffi sbaglia quasi tutto, anche nella rissa da saloon: La prova dell’arbitro al Via del Mare nel lunch match di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto patavino ha ammonito 6 giocatori, espellendone 1 ...

Coppa Italia femminile, Juventus-Fiorentina 1-3: bianconere travolte, in finale vanno le viola: Coppa Italia femminile, Juventus-Fiorentina 1-3: bianconere travolte, in finale vanno le viola: – La Fiorentina femminile conquista la finale di Coppa Italia: dopo aver vinto per 1-0 la gara di andata a Firenze contro la Juventus, le viola si sono imposte anche al ritorno, questa volta per 3-1.