MotoGP | Vinales precede Bezzecchi nel warm-up di Lusail Bagnaia 7° davanti a Bastianini

(Di domenica 10 marzo 2024) Maverickha messo a segno il miglior tempo nel corso del-up del Gran Premio del Qatar, appuntamento d’esordio del Mondiale di2024. Sul tracciato di, dominato da sole e caldo (45° sull’asfalto) per cui in condizioni che non vedremo questa sera in occasione della gara (il via alle ore 18.00 italiane). Tutti i piloti hanno girato con doppia gomma media, mentre l’unico a montare la soft al posteriore è stato Pedro Acosta. Lo spagnolo ha chiuso al quinto posto a 182 millesimi dalla migliore prestazione di Maverick(Aprilia) che ha chiuso con il tempo di 1:52.660. Seconda posizione per Marco(Ducati Pertamina VR46) a 71 millesimi dalla vetta, quindi terzo lo spagnolo Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) a 89. Quarta posizione per il suo ...

Pole e Sprint, Martin vuole "vendicarsi": Tv: Oggi Motogp ore 18 Sky

MotoGP in Qatar: Enea Bastianini 6°, Marco Bezzecchi 11°: MOTOGP, SPRINT RACE QATAR, ORDINE DI ARRIVO 1 Jorge Martin, Ducati Pramac 20:41.287 2 Brad Binder, KTM +0.548 3 Aleix Espargaro, Aprilia +0.729 4 Francesco Bagnaia, Ducati +1.625 5 Marc Marquez, ...

MotoGp, Gran Premio del Qatar: orario, ordine di partenza, dove vederlo in tv e streaming: MotoGP, Gran Premio del Qatar: orario, ordine di partenza, dove vederlo in tv e streaming: Al via il Motomondiale 2024: a Losail, il campione del mondo Bagnaia parte in quarta posizione, pole per lo spagnolo Martin ...

MotoGp Qatar 2024 oggi: orario, dove vederla e griglia di partenza: MotoGP Qatar 2024 oggi: orario, dove vederla e griglia di partenza: Lusail, 10 marzo 2024 – Un sabato perfetto per Jorge Martin, che ha messo subito il marchio dello specialista con pole position e vittoria in Sprint Race. Qualcosa da rivedere invece per Pecco Bagnaia ...

Aprilia, l’anno della verità. Espargaro e Viñales per dare gas al sogno: Aprilia, l’anno della verità. Espargaro e Viñales per dare gas al sogno: Aprilia si prepara a sfidare Ducati nella MotoGP 2024 con determinazione e fiducia, puntando alla consacrazione grazie al lavoro svolto sul prototipo Rs-Gp24 e ai piloti di alto livello come Espargaro ...