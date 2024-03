MotoGP su TV8 | GP Qatar 2024 | orario | programma | differita gara in chiaro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 10 marzo 2024) Il Gran Premio didisi disputerà nella giornata di domenica 10 marzo. Ovviamente, l’evento clou dell’appuntamento è rappresentato dalladella classe regina. Laandrà a chiudere il, che seguirà dunque il canonico ordine del crescendo rossiniano. Aprirà le danze la Moto3, la quale sarà seguita dalla Moto2. Le categorie formative “spianeranno la strada” alla top-class. Lo scorso anno, in, vinse Fabio Di Giannantonio, mentre la sprint fu preda di Jorge Martin. Le classi inferiori premiarono invece Fermin Aldeguer e Jaume Masià. Cosa succederà nel? Per scoprirlo basterà seguire il Gran Premio di Lusail in TV. Come? F1 e, i ‘Cattivi’ si vestono di rosso! Hamilton e Marquez in ...