(Di domenica 10 marzo 2024) Lusail, 10 marzo– Un sabato perfetto per Jorge Martin, che ha messo subito il marchio dello specialista con pole position e vittoria in Sprint Race. Qualcosa da rivedere invece per Pecco Bagnaia, quarto nella Sprint e limitato dal chattering al posteriore. Il Gran premio delpotrebbe ripartire dai duellanti per il mondiale della scorsa stagione, ma gli outsider sono tanti, partendo da Bastianini, passando per Binder ed Espargaro, e massima attenzione a Marc Marquez che sembra aver ritrovato felicità in Ducati Gresini. E un otto volte campione del mondo va assolutamente tenuto d’occhio. Alle 18 la prima gara della stagione. Sommario Le libere Qualifiche ediLa Sprint Race I favoriti della gara Orari tv, Sky e TV8 Le libere Un inizio di weekend non facile per Pecco ...

oggi , domenica 10 marzo, andrà in scena il GP del Qatar , primo round del Mondiale 2024 di MotoGP . Sul tracciato di Lusail assisteremo al primo appuntamento stagionale e le emozioni non mancheranno ... (oasport)

MotoGP Qatar 2024, la diretta della gara in programma oggi : orari o di partenza alle 18:00, diretta TV e streaming su Sky e in differita su TV8. Ultime news e aggiornamenti in tempo reale.Continua a ... (fanpage)

MotoGp Qatar 2024 oggi: orario, dove vederla e griglia di partenza: Lusail, 10 marzo 2024 – Un sabato perfetto per Jorge Martin, che ha messo subito il marchio dello specialista con pole position e vittoria in Sprint Race. Qualcosa da rivedere invece per Pecco Bagnaia ...msn

Serie A 2023/24 - Diretta DAZN 28a Giornata: Palinsesto e Telecronisti: Su Sky e in streaming su NOW, in campo la Serie A TIM, con 3 partite per ogni turno in co-esclusiva, per un totale di 114 match a stagione: da venerdì 8 a lunedì 11 marzo, appuntamento con la ventotte ...digital-news

MotoGp | Binder sorride: "La KTM ha nuovi punti di forza": Brad Binder ha iniziato bene la stagione 2024 della MotoGp. Il sudafricano aveva avvertito che la KTM era pronta per la sfida e che i tempi del precampionato non mostravano il reale potenziale della ...it.motorsport