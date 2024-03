MotoGP | ora Bagnaia deve tornare competitivo anche nelle Sprint | trend da invertire dopo l’incidente di Barcellona

(Di domenica 10 marzo 2024) Sorride, e ne ha ben donde, Francescoal termine del Gran Premio del Qatar, appuntamento d’esordio del Mondiale di2024. Sul tracciato di Lusail, infatti, il due-volte campione del mondo ha vinto la gara, e lo ha fatto dando una dimostrazione di forza notevole con un primo giro davvero spettacolare. In poche centinaia di metri il portacolori del team Ducati Factory ha saltato tutti gli avversari, come birilli. Si è preso la vetta della corsa e non l’ha più mollata fino al traguardo. Una prestazione davvero di altissimo livello. Di cuore. Di carattere. Da grande campione. Pecco, quindi, fa sua la gara d’esordio, proprio come era accaduto un anno fa a Portimao, precedendo Brad Binder e Jorge Martin. Archiviato il fine settimana di Lusail, per quanto può valere, il pilota torinese si è ripreso la vetta della classifica generale, ...

