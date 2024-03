(Di domenica 10 marzo 2024) Secondo crono per Marco Bezzecchi e terzo per Raul Fernandez DOHA () - Lo spagnolo Maverick(Aprilia), in 1'52"660, è stato ile nelUp di Moto GP del Gran Premio del, in scena sul tracciato di Lusail. Secondo crono per Marco Bezzecchi (Ducati Pertamina, +0"071); terzo

MotoGp, miglior tempo per Vinales nel Warm Up in Qatar: Secondo crono per Marco Bezzecchi e terzo per Raul Fernandez DOHA (QATAR) - Lo spagnolo Maverick Vinales (Aprilia), in 1'52"660, è stato il migliore nel Warm Up di Moto GP del Gran Premio del Qatar, ...

Pole e Sprint, Martin vuole "vendicarsi": Sesto Enea Bastianini, che quest'anno ha mostrato un miglior feeling con la GP 24. In affanno ... Tv: Oggi Motogp ore 18 Sky

MotoGp, miglior tempo per Vinales nel Warm Up in Qatar: MotoGp, miglior tempo per Vinales nel Warm Up in Qatar: Secondo crono per Marco Bezzecchi e terzo per Raul Fernandez DOHA (QATAR) (ITALPRESS) - Lo spagnolo Maverick Vinales (Aprilia), in 1'52"660, è stato il migliore nel Warm Up di Moto GP del Gran Premio ...

Warm Up GP Qatar, Vinales il più veloce al mattino | TEMPI: Warm Up GP Qatar, Vinales il più veloce al mattino | TEMPI: Concluso il Warm Up del GP del Qatar: Vinales il più veloce dell’ultima sessione prima della gara di questo pomeriggio ...

Warm Up GP Qatar, Vinales il più veloce prima al mattino | TEMPI: Warm Up GP Qatar, Vinales il più veloce prima al mattino | TEMPI: Concluso il Warm Up del GP del Qatar: Vinales il più veloce dell’ultima sessione prima della gara di questo pomeriggio ...