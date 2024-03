MotoGP | Marc Marquez | “Quando arrivavo dietro a Martin la temperatura dell’anteriore schizzava su”

(Di domenica 10 marzo 2024)si è piazzato quarto nella prima gara della stagione, il Gran Premio del Qatar sul circuito di Lusail. Il Cabroncito ha offerto una prestazione di buona costanza, ma non ha incantato: ancora deve scoccare la scintilla con la nuova moto: deve conoscere meglio la Ducati, dopo tantissimi anni alla Honda. Questa la sua analisi della prestazione alla prima del 2024: “Oggi non è stato semplice, ho provato a gestire al meglio la gomma davanti,è scappato un po’ e mi ha passato Pedro Acosta abbiamo perso un po’ di tempo, perché io sono andato lungo a una curva. Sulla gestione delle gomme: “Provando a tornare sotto suho usato molto l’anteriore,sono arrivatoa lui lasi è alzata molto e quindi con ...

