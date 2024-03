MotoGP | la partenza dirompente di Bagnaia a Lusail | Binder e Martin saltati in due curve!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 10 marzo 2024) Una vittoria capolavoro al termine di una gara capolavoro: Francescoha chiarito le cose dopo il quarto posto nella Sprint Race di ieri. Pecco ha vinto per dispersione la gara lunga del Gran Premio del Qatar a, tenendo un passo gara straordinario che non era preventivabile dopo le difficoltà di ieri. Una delle chiavi principali per la gara di oggi è stata senza dubbio lache ieri non è stata eccelsa:è passato dalla quinta posizione alla prima in appena 32 secondi all’interno del primo giro. Il rilascio della frizione è stato perfetto per prendere subito un abbrivio migliore rispetto agli altri, si è spostato sulla parte sinistra della pista per poi stringere in staccata e mettersi alle spalle Bastianini, Marquez e Aleix Espargarò.non attende, vuole subito ...