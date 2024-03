MotoGP | Jorge Martin | “Una gara difficile Bagnaia ha spinto forte ma io ho gestito bene le gomme”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 10 marzo 2024)mastica amaro dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio del Qatar, appuntamento d’esordio del Mondiale di2024. Sul tracciato di Lusail il portacolori del team Ducati Pramac, dopo aver dominato la Sprint Race di ieri, non si è ripetuto, accontentandosi della terza posizione. Laè stata dominata dal primo all’ultimo giro da Francesco “Pecco”davanti a Brad Binder e. Quarta posizione per Marc Marquez, quinta per Enea Bastianini, mentre è sesto Alex Marquez. Settimo Fabio Di Giannantonio, ottavo Aleix Espargarò, nono Pedro Acosta, mentre chiude la top10 Maverick Vinales. Al termine del Gran Premio odierno, il nativo di Madrid ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Una...