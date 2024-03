MotoGP | GP Portogallo 2024 | programma | date | orari e diretta tv

(Di domenica 10 marzo 2024) Lavola inper il secondo appuntamento della stagione, previsto tra il 22 e il 24 di marzo. Si scende in pista per la prima volta il giovedì alle 11.45 italiane per le prove libere 1, con il pre qualifiche inpoi per le 16.00. Venerdì andranno in scena le prove libere 2 alle 11.10, con le qualifiche che inizieranno alle 11.50. Nel pomeriggio via alla prima gara, la sprint, che inizierà alle 16.00. L’atteso appuntamento domenicale invece avrà inizio alle 15.00. Tutte le sessioni saranno disponibili insu Sky Sport, con gli eventi di sabato e domenica in live anche su Sky Sport Uno. Disponibili le dirette streaming su Sky Go e NOW. SportFace.

MotoGP 2024, pole di Martin in Qatar: i risultati delle qualifiche: I risultati delle qualifiche di MotoGP in Qatar – Cala il sipario sulle qualifiche del gran premio del Qatar. A far registrare il miglior tempo è stato Jorge Martin in Ducati Pramac, con il tempo di 1 ...tag24

MotoGP, GP del Qatar 2024: dove vedere la gara in TV e streaming: Il Motomondiale 2024 si avvia con il Premio del Qatar a Lusail. All’orizzonte c’è un’esperienza motociclistica emozionante, da seguire in diretta su Sky e in differita su TV8. Francesco Bagnaia e la s ...informazione

MotoGP al via in Qatar. Tutto il Mondiale 2024 è su Sky, in diretta su Tv8 6 gare: Ecco tutti gli appuntamenti del primo weekend con il GP del Qatar, la cui gara di MotoGP sarà trasmessa domenica 10 marzo alle 18 in diretta su SkySportMotoGP, SkySportUno, SkySport4K e Now (in differ ...davidemaggio