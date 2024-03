Motogp | gioia Bagnaia ' ho fatto il matto per andare in testa'

(Di domenica 10 marzo 2024) "È stato tutto perfetto, la squadra haun lavoro incredibile. Avreidi tutto per finire il primo giro ine da lì iniziare a gestire". Francescosi gode il successo nel gp del Qatar che ha inaugurato il mondiale della. "Ho cercato di fare ilda subito per esser primo - ha detto il campione del mondo della Ducati ai microfoni di Sky sport - La strategia era uguale a ieri, ma la differenza più grande è come ho gestito la peformance. Ma la Sprint ci è servita per individuare i problemi. Ma ha funzionato tutto meglio, ogni volta che qualcuno provava ad avicinarsi allungavo".

