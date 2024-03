MotoGP | gara GP Qatar oggi in tv | orari | programma e come seguirla in diretta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 10 marzo 2024) Laè pronta ad aprire le danze della stagione 2024. Sul circuito di Lusail, in, va in scena il primo appuntamento dell’anno. Lo spegnimento dei semafori è inper domenica 10 marzo alle 18:00 italiane. L’evento sarà insu Sky Sport Uno e Sky Sport, con lo streaming disponibile sulla piattaforma Sky Go e su NOW. In alternativa, Sportface.it vi fornirà latestuale con tutti gli aggiornamenti. VAI ALLATESTUALE SportFace.