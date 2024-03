MotoGp | Dall’Igna si gode Bagnaia | “Contenti di averlo | è stato bravissimo”

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Lusail, 10 marzo 2024 - Sembrava un weekend difficile per Pecco, non tanto per la moto, la Desmosedici 2024 va forte, quanto nel feeling con la pista che era mancato nella giornata di venerdì e anche in Sprint Race, doveeralimitato dal chattering al posteriore. Così, l’analisi dei dati ha portato Ducati a varare delle modifiche al setup per il warm up della domenica e tutto ha funzionato alla perfezione.ha infatti ritrovato fiducia in frenata e ottime prestazioni in uscita di curva, con quel grip che era mancato per tutto il venerdì. La partenza del campione del mondo è stata fulminante, da quinto a secondo, poi il sorpasso su Jorge Martin e il ritmo tenuto alto per scremare il gruppo ed evitare sorpassi e contro sorpassi che avrebbero stressato le gomme. Infatti, in difficoltà ci sono ...